Олена Зеленська 12 червня повідомила, що хвора на коронавірус.

Про хворобу дружина президента розповіла на своїй сторінці у Facebook.

– Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку.

Володимир Зеленський та діти також здали тест, їхні результати виявились негативними.

Коли та де заразилась перша леді – невідомо. Так чи інакше вона контактувала з чималою кількістю людей.

Так, напередодні, Олена Зеленська відвідувала інтернат для дітей-сиріт.

Вона поспілкувалася вихованцями та ознайомилися з умовами догляду за дітьми.

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У Офісі президента наголосили, що під час робочих зустрічей Олена Зеленська завжди дотримувалася правил карантину. Також вона регулярно здавала тест на коронавірус.

Результати попереднього тесту, який був зроблений на початку червня, виявилися негативними. Однак не відомо, тест проводили до чи після поїздки в інтернат.

Окрім цього, судячи з публікації на її сторінці у соцмережах, Зеленська нещодавно мала зустріч з фахівцями організації ЮНІСЕФ.

Усім контактним особам одразу повідомили про можливу небезпеку інфікування.

Нещодавно Володимир Зеленський розповідав, як сам хотів заразитися коронавірусом, щоб на своєму прикладі показати українцям, як це може бути небезпечно.

Президент заявив, що не боїться захворіти на Covid-19, однак від ідеї все таки довелося відмовитися.