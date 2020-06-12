Київ не готовий до переходу на наступний етап послаблення карантину та відкриття приміщень закладів громадського харчування.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

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– Виходячи із сьогоднішньої епідемічної ситуації у Києві, перехід в етап, де планується відкриття ресторанів, неможливий, тому що кількість хворих за останні сім днів зростає та перевищує допустимі норми, встановлені постановою уряду, – наголосив Степанов.

За його словами, такі рішення ухвалює комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі показників кількісті нових випадків коронавірусу.

– Ухвалено рішення, що Київ не переходить на той етап, який дозволяє відкриття ресторанів у приміщеннях, – сказав очільник МОЗ.

Коронавірус у Києві

Станом на 11 квітня у Києві зафіксовано 3 671 випадок коронавірусу. Найбільшу кількість хворих підтверджено у Дарницькому районі – 672, у Печерському – 464 та у Деснянському – 425.

Найменше випадків коронавірусу підтверджено у Подільському районі – 258.

За весь період пандемії у столиці померло 84 людини.