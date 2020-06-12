Національний банк України на 12 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,60 грн за $1. Порівняно з попереднім банківським днем, американська валюта здешевшала на 3 копійки.
Євро також трохи здешевшало порівняно з попереднім банківським днем. За €1 12 червня доведеться заплатити 30,17 грн, що на 17 копійок менше, ніж 11 червня.
Читайте: Від МВФ, ЄС і Світового банку: Україна чекає на $4,2 млрд протягом місяця
Курс валют в Україні від НБУ на 12.06:
- $1 – 26,60 грн;
- €1 – 30,17 грн;
- 1 польський злотий – 6,74 грн;
- 1 російський рубль – 3,83 грн.
Що буде з курсом валют в Україні до кінця 2020 року
Курс гривні до долара не зможе зміцнитися через несприятливу економічну ситуацію в Україні. Такий прогноз дав міністр фінансів Сергій Марченко.
У держбюджеті на 2020 рік закладено курс на рівні 30 грн/$1. Його Марченко називає “реалістично-оптимістичним”.
Водночас економіст Олексій Кущ прогнозує, що влітку курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1$ і трохи коливатиметься.