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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здешевшали: курс валют на 12 червня

Національний банк України на 12 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,60 грн за $1. Порівняно з попереднім банківським днем, американська валюта здешевшала на 3 копійки.

Євро також трохи здешевшало порівняно з попереднім банківським днем. За €1 12 червня доведеться заплатити 30,17 грн, що на 17 копійок менше, ніж 11 червня.

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Курс валют в Україні від НБУ на 12.06:

  • $1 – 26,60 грн;
  • €1 – 30,17 грн;
  • 1 польський злотий – 6,74 грн;
  • 1 російський рубль – 3,83 грн.

Що буде з курсом валют в Україні до кінця 2020 року

Курс гривні до долара не зможе зміцнитися через несприятливу економічну ситуацію в Україні. Такий прогноз дав міністр фінансів Сергій Марченко.

У держбюджеті на 2020 рік закладено курс на рівні 30 грн/$1. Його Марченко називає “реалістично-оптимістичним”.

Водночас економіст Олексій Кущ прогнозує, що влітку курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1$ і трохи коливатиметься.

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