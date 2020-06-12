Білборди і мурал під консульствами: агресора "привітали" з Днем Росії

Служба безпеки України передала “привіт” країні-агресору до Дня Росії, розмістивши біля її дипустанов у нашій країні білборди з гербом контррозвідки СБУ.
Нагадування про те, що за ворожою агентурою стежать, з’явилися біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі та Львові.
У Харкові перед консульством РФ намалювали патріотичний мурал з емблемою Департаменту контррозвідки.
Також на ньому зобразили орла, який тримає кігтями двоголову змію.
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Посольство РФ у Києві закидали лаптями
На шосту річницю окупації Криму в лютому активісти закидали територію посольства РФ у Києві лаптями, що символізували те, що агресор повинен забратися з півострова.
Також активісти вимагали звільнити 93 кримських політв’язнів, припинити заміщення населення Криму росіянами та расову дискримінацію корінного народу півострова – кримських татар і етнічних українців.
Крім того, учасники акції вимагали скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу та припинити перетворювати Крим на військову базу.
Фото: Андрій Цаплієнко