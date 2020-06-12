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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 12 червня 29 753 українців інфіковані коронавірусом. За останню добу виявлено ще 683 випадки Covid-19.

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Пряма трансляція
09:19 - 12 червня

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08:26 - 12 червня

Станом на 12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість інфікувань зросла на 683.

Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.

Перемогли хворобу в Україні вже 13 567 осіб, з них 426 протягом доби.

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23:22 - 11 червня

Якщо в Україні буде друга хвиля коронавірусу, то країна буде підготовлена краще, ніж до першої.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів.

Глава МОЗ вважає, що ймовірність другої хвилі захворювання залежить від поведінки українців і їх здатності дотримуватися протиепідемічні рекомендації.

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22:25 - 11 червня

У Чернівецькій області 11 червня офіційно підтверджено ще 38 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 402 зразки.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 836 осіб.

23 пацієнти побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

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22:15 - 11 червня
Коли в Україні відкриють кінотеатри – попередня дата

Кінотеатри в Україні можуть відновити роботу вже з 2 липня. Про це повідомив голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

За його словами, кінотеатри не були готові до відкриття з 10 червня через брак нових стрічок. Хоча цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі послаблення карантину.

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21:29 - 11 червня

У Харківській області у місті Дергачі через нові випадки коронавірусу у двох співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської РДА посилили карантин.

Зокрема, заборонили масові заходи, закрили садочки та салони краси.

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21:19 - 11 червня

Станом на вечір 11 червня у Рівненській області підтвердили 23 нові випадки захворювання на Covid-19.

Вік хворих від 23-х до 79 років. Загалом в області 2 231 випадок захворювання на коронавірус.

Подолали хворобу вже 1 214 жителів області. Через ускладнення, викликані коронавірусом, 46 випадків летальних.

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19:18 - 11 червня

Дитячі табори України у 2020 році можуть і не відкритися. Прем’єр-міністр України не впевнений у доцільності відновлення роботи дитячих таборів влітку 2020 року, але готовий вислухати аргументи МОЗ.

Про це глава уряду заявив під час прес-конференції 11 червня.

За його словами, протягом трьох днів Міністерство охорони здоров’я має вивчити питання та надати висновок. Якщо аргументи профільного міністерства будуть переконливі, Кабмін піде на такий крок.

Пандемія коронавірусу і карантин поставили під сумнів літній відпочинок 2020. І хоча з 10 червня Кабмін дозволив роботу баз відпочинку, але дитячі табори поки залишаються закритими.

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17:03 - 11 червня

Під час святкування Дня народження в одній з їдалень Тернопільської області на коронавірус захворіли 28 осіб.

У селі Баворов 22 травня святкував свій День народження місцевий підприємець. На свято він запросив 60 осіб.

Він орендував приміщення їдальні тоді, коли за санітарними нормами було заборонено проводити такі заходи.

Також в Тернопільській області спалах коронавірусу зафіксували і в таких селах: Заств’є, Баворів, Прошова, Дичків.

Наразі поліцейські вивчають всі деталі події і з’ясовують, чи пов’язані ці випадки між собою.

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13:23 - 11 червня

Станом на 11 червня Київ та ще 8 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.

Усі – за показником інцидентності.

/ 2 фотографии

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