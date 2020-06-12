З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 12 червня 29 753 українців інфіковані коронавірусом. За останню добу виявлено ще 683 випадки Covid-19.