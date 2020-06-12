Карантин в Україні: що відбувається 12 червня (КАРТА)

Уже другий день поспіль в Україні фіксують велику кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Після затишшя добовий приріст хворих становить близько 700 осіб. Багато нових заражених і у Києві, через це у столиці можуть посилити карантин.

12 червня стало відомо про те, що коронавірусом заразилася дружина президента Олена Зеленська. У той же час в країні продовжують послаблювати карантин – МОЗ дозволив українцям гуляти весілля, а Кабмін дозволив в’їзд іноземцям.

12 червня коронавірус підтвердили у 29 753 українців, за добу – 683 нових випадки. Померли від хвороби за весь час 870 чоловік, за добу – 16.

Небезпечний вірус виявили у дружини президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської. Перша леді почувається добре, у неї немає жодних симптомів хвороби.

Найбільше вірус поширений у Чернівецькій (3 831 випадок), Львівській (2 526 випадків) і Рівненській (2 231 випадок) областях.

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Лідер серед міст – Київ: 3 766 підтверджених випадків коронавірусу за весь час і 95 – за останню добу.

– Захворіли 50 жінок віком від 20 до 83 років, 36 чоловіків віком від 24 до 68 років, чотири дівчинки – від немовляти менше місяця до 17 років і п’ять хлопчиків – від року до 13 років, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків у Дарницькому (695 випадків) і Печерському (469 випадків) районах міста.

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Києві місто не готове до переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Зважаючи на сьогоднішню епідемічну ситуацію у Києві, перехід до етапу, де планується відкриття ресторанів, неможливий, оскільки кількість хворих за останні сім днів зростає і перевищує дозволені норми, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас Міністерство охорони здоров’я дозволило українцям гуляти весілля, правда з обмеженням – на гулянні можуть бути присутніми до 10 осіб.

Також Кабмін затвердив рішення відкрити з 15 червня пункти пропуску і контролю в українських аеропортах, з цієї дати будуть також впускати іноземців.

З 15 червня відновлять і роботу контрольних пунктів на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим та містом Севастополь. Це анонсував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

12 червня коронавірус підтвердили у 2 244 дітей та 5 322 медиків. Всього в країні провели 468 172 тестування методом ПЛР.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив погіршення ситуації з кількістю хворих тим, що зникли черги під час дослідження тестів.