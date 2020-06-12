Станом на 12 червня у Києві зафіксували 3 766 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 95 людей захворіли на Covid-19, серед них 16 медиків.
За період пандемії у столиці 85 людини померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За оcтанню добу захворіли:
- 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв;
- 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв;
- 4 дівчинки – від немовляти менше 1 місяця до 17 років та 5 хлопчиків – від 1 року до 13.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 469 хворих;
- Шевченківський район – 279 хворих;
- Солом’янський район – 340 хворих;
- Дніпровський район – 386 хворих;
- Святошинський район – 304 хворих;
- Деснянський район – 449 хворих;
- Подільський район – 267 хворих;
- Голосіївський район – 281 хворий;
- Оболонський район – 296 хворих;
- Дарницький район – 695 хворих.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 12 червня коронавірус в Україні зафіксували у 29 753 людей. За останню добу – 683.
870 пацієнтів з цим діагнозом померли. 13 567 людей подолали коронавірус, з них 426 протягом доби.
Зокрема 5 322 медика заразилися Covid -19.
Загалом в Україні провели 468 172 тестування методом ПЛР