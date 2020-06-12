PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 12 червня у Києві зафіксували 3 766 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 95 людей захворіли на Covid-19, серед них 16 медиків.

За період пандемії у столиці 85 людини померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За оcтанню добу захворіли:

  • 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв;
  • 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв;
  • 4 дівчинки – від немовляти менше 1 місяця до 17 років та 5 хлопчиків – від 1 року до 13.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  •  Печерський район – 469 хворих;
  • Шевченківський район – 279 хворих;
  • Солом’янський район – 340 хворих;
  • Дніпровський район – 386 хворих;
  • Святошинський район – 304 хворих;
  • Деснянський район – 449 хворих;
  • Подільський район – 267 хворих;
  • Голосіївський район – 281 хворий;
  • Оболонський район – 296 хворих;
  • Дарницький район – 695 хворих.

Коронавирус в Киеве - карта по районах

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 червня коронавірус в Україні зафіксували у 29 753 людей. За останню добу – 683.

870 пацієнтів з цим діагнозом померли. 13 567 людей подолали коронавірус, з них 426 протягом доби.

Зокрема 5 322 медика заразилися Covid -19.

Загалом в Україні провели 468 172 тестування методом ПЛР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка