Який розмір штрафу за перевищення швидкості в Україні в 2020 році, а також чи передбачені інші покарання за порушення ПДР – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який штраф за перевищення швидкості в Україні 2020:

перевищення на понад 20 км / год – 255 грн ;

/ – ; понад 50 км / год – 510 грн.

Якщо оплатити штраф упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то його сума зменшується на 50%.

В Україні допустиме перевищення швидкості складає +10 км/год.

Для прикладу, у населених пунктах, де дозволена швидкість 50 км/год, їхати можна зі швидкістю не більше 60 км/год. У разі перевищення до 70 км/год – адміністративний штраф.

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Інші штрафи за порушення ПДР

За керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, передбачено штраф у 10 200 грн та позбавлення водійських прав на один рік (ст. 130 КУпАП).

Повторне порушення статті 130 протягом року призведе до 20 400 грн штрафу та позбавлення водійських прав на три роки.

Водій, який двічі притягувався до відповідальності за статтею 130 КУпАП, оплачує штраф, сума якого складає 40 800 грн.

Яка дозволена швидкість руху транспортного засобу

У населених пунктах дозволено рух не більше 50 км/год, але якщо це житловий масив чи пішохідна зона, то не більше 20 км/год. На всіх дорогах поза населеними пунктами або на дорогах, що проходять через них, де є позначка 5.47, дозволяється рух:

вантажним автомобілям, що перевозять людей – 70 км/год.;

автомобілям, водій якого має стаж до двох років – 70 км/год.;

мікроавтобусам, автобусам, що перевозять дітей, автомобілям із причепом та мотоциклам – 80 км/год;

автобусам – 90 км/год.;

іншим транспортним засобам, де на дорозі стоїть знак 5.1 – 130 км/год, на інших автомобільних дорогах – 90 км/год.

Відеофіксація порушень ПДР

У Києві та області з 1 червня запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Було встановлено 50 камер відеонагляду. Після успішного тестування камери планують встановити у всіх регіонах України.