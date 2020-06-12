У Києві станом на 12 червня 3 766 підтверджених випадків коронавірусу. За добу – 95 хворих. Серед них – 16 медиків. Одна людина померла.

За оcтанню добу захворіли:

50 жінок віком від 20 до 83 рокiв;

36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв;

4 дівчинки – від немовляти менше 1 місяця до 17 років та 5 хлопчиків – від 1 року до 13.

Госпіталізація знадобилася 13 пацієнтам. За минулу добу 79 людей одужали, загалом недугу подолали 1 132 пацієнта.

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В яких районах Києва найбільше людей інфікувалися:

Деснянський район – 24;

Дарницький район – 23;

Оболонський район – 11.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 червня коронавірус в Україні зафіксували у 29 753 людей. За останню добу – 683.

870 пацієнтів з цим діагнозом померли. 13 567 людей подолали коронавірус, з них 426 протягом доби.

Зокрема 5 322 медика заразилися Covid -19.

Загалом в Україні провели 468 172 тестування методом ПЛР.