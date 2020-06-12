У Києві показник тестування на коронавірус перевищує норму в 6 разів, а це 72 проби на 100 тис. населення. Нормою вважається 12 тестів на 100 тис. людей.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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– Ми збільшили кількість тестувань на Covid-19. І не тому, що раніше не було тест-систем. А тому що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів. Тільки Київський лабораторний центр МОЗ України зробив майже 35 тис. досліджень ПЛР-тестів, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, тестування проводиться ще у чотирьох комунальних медичних закладах, а також у приватних клініках і державних медустановах.

– Показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить понад 72 тести на 100 тис. мешканців, – додав Кличко.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 червня коронавірус в Україні зафіксували у 29 753 людей. За останню добу – 683.

870 пацієнтів з цим діагнозом померли. 13 567 людей подолали коронавірус, з них 426 протягом доби.

Зокрема 5 322 медика заразилися Covid -19.

Загалом в Україні провели 468 172 тестування методом ПЛР.