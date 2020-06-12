Дружина президента України Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Covid-19 у першої леді підтвердило тестування.

Водночас Олена Зеленська почувається добре, у неї немає жодних симптомів.

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Тестування на коронавірус також пройшли її чоловік, президент Володимир Зеленський, та діти пари. У них вірус не підтвердився.

У Офісі президента повідомили, що дружина президента постійно дотримувалася правил карантину – як під час зустрічей, так і вдома. Останній тест на коронавірус, який вона зробила у на початку червня, був негативним.

Нині поки немає інформації, де Олена Зеленська могла заразитися. Фахівці проводять епідеміологічне дослідження.

Усіх контактних осіб повідомили про небезпеку, їм рекомендують дотримуватися режиму самоізоляції.

9 червня президент України Володимир Зеленський заявляв, що збирався заразитися коронавірусом.

На такий крок глава держави готовий був піти, щоб показати громадянам країни, наскільки це небезпечна хвороба.

Він зазначив, що не боїться коронавірусу, але навмисне заражатися не хотів, бо це, за його словами, занадто.