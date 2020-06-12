Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з підвищеною температурою не проводитимуть експрес-тестування на коронавірус на пунктах тестування.

Про це на брифінгу заявив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

– Швидкий тест на пунктах тестування не робитимуть, оскільки забезпечити таку кількість пунктів тестування, які зможуть здійснити правильне експрес-тестування, наразі неможливо, – сказав Бойко.

За його словами, у відомстві розуміють, що у дітей може бути температура, яка не пов’язана з коронавірусом, а є симптомом інших хвороб, які не несуть загрози навколишнім. Тоді їм необхідно буде взяти з собою довідки від сімейних лікарів, що у них температура може коливатися вище допустимих норм, щоб їх допускали на пункти тестування.

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За словами Бойка, в 2020 році на основну сесію ЗНО зареєструвалося 379 493 людини, які здаватимуть 1 227 154 тестувань.

ЗНО в Україні

ЗНО в 2020 році відбуватиметься з 25 червня до 17 липня. Його перенесли на літо через введення карантину.

Пробне ЗНО в Україні відбудеться 15 і 17 червня.

Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня до 15 червня.