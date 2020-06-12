Коронавірус в Україні 12 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість інфікувань зросла на 683.
Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.
Перемогли хворобу в Україні вже 13 567 осіб, з них 426 протягом доби.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Covid-19 підтверджено у 2 244 дітей та 5 322 медиків.
Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 1317 випадків;
- Волинська область — 1313 випадків;
- Дніпропетровська область — 983 випадки;
- Донецька область — 279 випадків;
- Житомирська область — 1013 випадків;
- Закарпатська область — 1506 випадків;
- Запорізька область — 515 випадків;
- Івано-Франківська область — 1669 випадків;
- Кіровоградська область — 568 випадків;
- м. Київ — 3766 випадків;
- Київська область — 1931 випадок;
- Львівська область — 2526 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 316 випадків;
- Одеська область — 1065 випадків;
- Полтавська область — 277 випадків;
- Рівненська область — 2231 випадок;
- Сумська область — 204 випадки;
- Тернопільська область — 1372 випадки;
- Харківська область — 1426 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 529 випадків;
- Чернівецька область — 3831 випадок;
- Черкаська область — 517 випадків;
- Чернігівська область — 366 випадків.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Чому зросла статистика інфікувань
11 червня в Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про 689 нових випадків Covid-19. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.