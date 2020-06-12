Коронавірус в Україні 12 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість інфікувань зросла на 683.

Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.

Перемогли хворобу в Україні вже 13 567 осіб, з них 426 протягом доби.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Covid-19 підтверджено у 2 244 дітей та 5 322 медиків.



Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1317 випадків;

Волинська область — 1313 випадків;

Дніпропетровська область — 983 випадки;

Донецька область — 279 випадків;

Житомирська область — 1013 випадків;

Закарпатська область — 1506 випадків;

Запорізька область — 515 випадків;

Івано-Франківська область — 1669 випадків;

Кіровоградська область — 568 випадків;

м. Київ — 3766 випадків;

Київська область — 1931 випадок;

Львівська область — 2526 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 316 випадків;

Одеська область — 1065 випадків;

Полтавська область — 277 випадків;

Рівненська область — 2231 випадок;

Сумська область — 204 випадки;

Тернопільська область — 1372 випадки;

Харківська область — 1426 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 529 випадків;

Чернівецька область — 3831 випадок;

Черкаська область — 517 випадків;

Чернігівська область — 366 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Чому зросла статистика інфікувань

11 червня в Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про 689 нових випадків Covid-19. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.