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Факти / Україна

В Україні другу добу поспіль майже 700 нових випадків Covid-19

Станом на 12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість інфікувань зросла на 683.

Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.

Перемогли хворобу в Україні вже 13 567 осіб, з них 426 протягом доби.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Covid-19 підтверджено у 2 244 дітей та 5 322 медиків.

Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 1317 випадків;
  • Волинська область — 1313 випадків;
  • Дніпропетровська область — 983 випадки;
  • Донецька область — 279 випадків;
  • Житомирська область — 1013 випадків;
  • Закарпатська область — 1506 випадків;
  • Запорізька область — 515 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1669 випадків;
  • Кіровоградська область — 568 випадків;
  • м. Київ — 3766 випадків;
  • Київська область — 1931 випадок;
  • Львівська область — 2526 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 316 випадків;
  • Одеська область — 1065 випадків;
  • Полтавська область — 277 випадків;
  • Рівненська область — 2231 випадок;
  • Сумська область — 204 випадки;
  • Тернопільська область — 1372 випадки;
  • Харківська область — 1426 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 529 випадків;
  • Чернівецька область — 3831 випадок;
  • Черкаська область — 517 випадків;
  • Чернігівська область — 366 випадків.

Коронавірус в Україні 12 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Чому зросла статистика інфікувань

11 червня в Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про 689 нових випадків Covid-19. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.

Фото: Dreamstime

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