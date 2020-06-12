Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи через виявлення Covid-19 у його дружини Олени Зеленської.
Глава держави здав тест на коронавірус і він дав негативний результат.
Стан здоров’я Зеленського дозволяє йому виконувати свої службові обов’язки.
Спеціальний протокол режиму роботи президента відповідає нормам закону і санітарно-епідеміологічним вимогам.
З чого складається особливий режим роботи президента:
- щоденне проходження медогляду, а також тестування методами ІФА та ПЛР;
- обмеження кола фізичного спілкування;
- переведення нарад в онлайн-режим;
- виключення очних зустрічей;
- виключення участі в масових заходах;
- скасування робочих поїздок за межі Києва.
Найближчим часом Зеленський зможе спілкуватися лише з охороною і найближчими помічниками.
Винятки можливі лише у разі виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагатиме термінового реагування президента.
12 червня у дружини президента Олени Зеленської виявили коронавірус. Перша леді відчуває себе добре і у неї немає ніяких симптомів.
Тести пройшли чоловік і діти. У них вірус не підтвердився.
Зараз поки немає інформації, де Зеленська могла заразитися. Усіх контактних осіб поінформували про небезпеку та рекомендували дотримуватися режиму самоізоляції.