Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи через виявлення Covid-19 у його дружини Олени Зеленської.

Глава держави здав тест на коронавірус і він дав негативний результат.

Стан здоров’я Зеленського дозволяє йому виконувати свої службові обов’язки.

Спеціальний протокол режиму роботи президента відповідає нормам закону і санітарно-епідеміологічним вимогам.

З чого складається особливий режим роботи президента:

щоденне проходження медогляду, а також тестування методами ІФА та ПЛР;

обмеження кола фізичного спілкування;

переведення нарад в онлайн-режим;

виключення очних зустрічей;

виключення участі в масових заходах;

скасування робочих поїздок за межі Києва.

Найближчим часом Зеленський зможе спілкуватися лише з охороною і найближчими помічниками.

Винятки можливі лише у разі виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагатиме термінового реагування президента.

12 червня у дружини президента Олени Зеленської виявили коронавірус. Перша леді відчуває себе добре і у неї немає ніяких симптомів.

Тести пройшли чоловік і діти. У них вірус не підтвердився.

Зараз поки немає інформації, де Зеленська могла заразитися. Усіх контактних осіб поінформували про небезпеку та рекомендували дотримуватися режиму самоізоляції.