“Злодії в законі” повинні забути про свою діяльність в Україні – Аваков

“Злодії в законі” повинні забути про свою діяльність або їхати в іншу країну, бо в Україні інші пріоритети.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, яка відбулася у Запоріжжі.

– Наша філософія – “віджимати” організовану злочинність і злочинні манери з повсякденного життя запорізьких громадян. Повинно бути безпечно, зрозуміло і конкретно.

Він зауважив, що керівники правоохоронних органів зібралися разом, щоб побороти організовану злочинність, яка згуртувала людей і спробувала перетворити Запорізьку область на центр криміногенних подій в Україні.

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Зокрема, міністр уточнив, що йдеться про шість організованих злочинних угруповань, які функціонують у Запорізькій області, і ще одне з Дніпропетровської області.

За словами Арсена Авкова, “злодії в законі” в Україні контролюють 80% викрадень транспортних засобів і 60% квартирних крадіжок.

Він додав, що вже є кримінальні провадження і конкретні затримання, розслідування триває.

Закон про “злодіїв у законі”

4 червня Верховна Рада ухвалила закон №2513 про “злодіїв у законі”. Він передбачає, що за створення злочинної спільноти та керівництво нею можна отримати покарання від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Якщо ж “злодій у законі” створює, керує чи є учасником злочинної організації, то йому також загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: МВС