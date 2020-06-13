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Факти / Україна / Суспільство

Covid-19 не відступає: в Україні зафіксували антирекорд інфікувань за добу

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксовано 30 506 випадків зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 753 осіб.

– Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 132, Закарпатській області – 77, а також місті Київ – 72 випадки, – повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Усього в Україні померло 880 людей, 10 з яких за останню добу, однак 13 876 пацієнтів повністю одужали, 409 з яких за останню добу.

Загалом проведено 479 111 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1 369 випадків;
  • Волинська область — 1 354 випадки;
  • Дніпропетровська область — 990 випадків;
  • Донецька область — 290 випадків;
  • Житомирська область — 1 032 випадки;
  • Закарпатська область — 1 583 випадки;
  • Запорізька область — 521 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1 695 випадків;
  • Кіровоградська область — 577 випадків;
  • м. Київ — 3838 випадків;
  • Київська область — 1 961 випадок;
  • Львівська область — 2 658 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 320 випадків;
  • Одеська область — 1 081 випадок;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2297 випадків;
  • Сумська область — 208 випадків;
  • Тернопільська область — 1403 випадки;
  • Харківська область — 1482 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 544 випадки;
  • Чернівецька область — 3 869 випадків;
  • Черкаська область — 536 випадків;
  • Чернігівська область — 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Уже три дні поспіль кількість нових інфікованих різко зростає. 12 червня приріст хворих на добу становив 683 особи, а 11 червня виявили 689 пацієнтів з Covid-19.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.

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