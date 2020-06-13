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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксовано 30 506 випадків зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 753 осіб.

Уже три дні поспіль кількість нових інфікованих різко зростає. 12 червня приріст хворих на добу становив 683 особи, а 11 червня виявили 689 пацієнтів з Covid-19.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.

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11:17 - 13 червня

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

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11:14 - 13 червня

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10:03 - 13 червня

Коронавірус у Києві прогресує – за добу у столиці виявили 72 нових випадки інфікування Covid-19.

Загалом кількість заражених сягнула 3 838 пацієнтів.

Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1 164 мешканця столиці.

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09:32 - 13 червня

У Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього ж в області виявили 2 297 заражень коронавірусом.

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09:30 - 13 червня

У Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 38 осіб. Минулої доби в області зафіксували таку ж кількість випадків зараження.

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10:51 - 12 червня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ дозволяє святкувати весілля, але з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог.

– Святкувати можна, якщо ви дотримуєтесь встановлених обмежувальних заходів, а саме: соціальна дистанція, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили, про які всім нам відомо, – сказав він.

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10:22 - 12 червня

У Києві в зв’язку з великою кількістю інфікованих коронавірусом планують посилити карантин.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, Київ не готовий до наступних етапів ослаблення карантину: повноцінного відкриття кафе та ресторанів, проведення масових заходів, відкриття закладів культури.

Бондаренко також зазначає, що можуть заборонити відвідувати пляжі.

Також в Києві можливо не працюватимуть три пункти проведення ЗНО.

З 12 червня в столиці переходять на режим фіксування спалахів коронавірусу. Якщо він відбудеться – заклад закриватиметься.

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09:19 - 12 червня

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08:26 - 12 червня

Станом на 12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість інфікувань зросла на 683.

Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.

Перемогли хворобу в Україні вже 13 567 осіб, з них 426 протягом доби.

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23:22 - 11 червня

Якщо в Україні буде друга хвиля коронавірусу, то країна буде підготовлена краще, ніж до першої.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів.

Глава МОЗ вважає, що ймовірність другої хвилі захворювання залежить від поведінки українців і їх здатності дотримуватися протиепідемічні рекомендації.

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