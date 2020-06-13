Карантин в Україні: що відбувається 13 червня (КАРТА)

В Україні третій день поспіль фіксується високий добовий приріст нових випадків коронавірусу. Через погіршення епідситуації в Україні скасували пробне ЗНО і заборонили відчиняти кінотеатри.

Станом на 13 червня в Україні підтвердили 30 506 випадків зараження коронавірусом, за добу – 753 нових.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (132) та Закарпатській (77) областях.

А лідерами за кількістю хворих продовжують бути Чернівецька (3 869), Львівська (2 658) та Рівненська (2 297) області.

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Серед міст лідирує Київ. У столиці 3 838 пацієнтів хворіють на Covid-19, нових випадків – 72.

– Захворіли 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв, 30 чоловіків віком від 19 до 75 років, сім дівчаток від 2 до 17 років та хлопчик, якому 10 років, – повідомили у прес-службі мера Віталія Кличка.

Найбільше випадків у Дарницькому (700) та Печерському (475) районах міста.

У МОЗ збільшення кількості хворих пояснюють недотриманням карантинних заходів українцями.

– Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ, ми бачимо ті цифри, які щодня я безпосередньо озвучую. І це головна причина, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Через погіршення епідситуації в Україні скасували пробне ЗНО 2020. Уряд затвердив зміни до постанови №392.

Крім того, Кабмін заборонив з 15 червня відчиняти кінотеатри.

Також переглянули правила перетину кордону, в Україні послабили правила обсервації для осіб, які приїжджають до країни.

Загалом за час пандемії в Україні 880 людей померло від коронавірусу, 10 з яких – за останню добу. 13 876 пацієнтів повністю одужали, 409 з яких – за останню добу.