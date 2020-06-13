Станом на 13 червня у Києві зафіксували 3 838 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 72 нових.
Захворіли двоє медиків, двоє пацієнтів померли.
За оcтанню добу захворіли:
- 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв;
- 30 чоловіків віком від 19 до 75 років;
- 7 дівчаток від 2 до 17 років ;
- хлопчик, якому 10 років.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
До лікарень міста госпіталізували 21 пацієнта.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 475 хворих;
- Шевченківський район – 286 хворих;
- Солом’янський район – 345 хворих;
- Дніпровський район – 395 хворих;
- Святошинський район – 311 хворих;
- Деснянський район – 452 хворих;
- Подільський район – 273 хворих;
- Голосіївський район – 289 хворих;
- Оболонський район – 312 хворих;
- Дарницький район – 700 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.
В країні – 30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.
За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.