Станом на 13 червня у Києві зафіксували 3 838 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 72 нових.

Захворіли двоє медиків, двоє пацієнтів померли.

За оcтанню добу захворіли:

34 жінки віком від 22 до 83 рокiв;

30 чоловіків віком від 19 до 75 років;

7 дівчаток від 2 до 17 років ;

хлопчик, якому 10 років.

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До лікарень міста госпіталізували 21 пацієнта.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 475 хворих;

Шевченківський район – 286 хворих;

Солом’янський район – 345 хворих;

Дніпровський район – 395 хворих;

Святошинський район – 311 хворих;

Деснянський район – 452 хворих;

Подільський район – 273 хворих;

Голосіївський район – 289 хворих;

Оболонський район – 312 хворих;

Дарницький район – 700 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.

В країні – 30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.

За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.