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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 13 червня у Києві зафіксували 3 838 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 72 нових.

Захворіли двоє медиків, двоє пацієнтів померли.

За оcтанню добу захворіли:

  • 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв;
  • 30 чоловіків віком від 19 до 75 років;
  • 7 дівчаток від 2 до 17 років ;
  • хлопчик, якому 10 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень міста госпіталізували 21 пацієнта.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 475 хворих;
  • Шевченківський район – 286 хворих;
  • Солом’янський район – 345 хворих;
  • Дніпровський район – 395 хворих;
  • Святошинський район – 311 хворих;
  • Деснянський район – 452 хворих;
  • Подільський район – 273 хворих;
  • Голосіївський район – 289 хворих;
  • Оболонський район – 312 хворих;
  • Дарницький район – 700 хворих.

Карта коронавірус Київ 13 червня

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.

В країні –  30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.

За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.

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