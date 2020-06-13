13 червня Україна святкує шосту річницю звільнення Маріуполя від сепаратистів та окупантів.

Цього дня у 2014 році у металургійному центрі та портовому місті знову замайорів український прапор.

Маріуполь вдалося звільнити завдяки силі та витримці українських добровольців з Азову, а також правоохоронцям.

Читайте: Перший день перемоги України. Хронологія звільнення Маріуполя

З цього міста почалося звільнення українцями Донбасу від ворожих сил.

Президент України Володимир Зеленский привітав мешканців Маріуполя зі святом.

– Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого. З днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

З середини квітня 2014 року міськраду Маріуполя захопили сепаратисти, вони закріпилися у місті і 9 травня уже повністю контролювали населений пункт.

Україні не можна було втрачати важливе стратегічне місто, через що ухвалили рішення будь що звільнити його.

Дату штурму визначили на 13 червня. Правоохорнців посилили добровольцями з Азову. “Азовці” виготовили бронемашини та штурмували місто.

У результаті успішно проведеної операції на стратегічних об’єктах міста знову з’явилася українська символіка.