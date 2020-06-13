У народного депутата від фракції Слуга народу Максима Перебийніса виявили коронавірус.

Цю інформацію підтвердила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук

За її словами, депутат почувається нормально, лікування проходить амбулаторно, тобто вдома.

Читайте: Перехворів на коронавірус: нардеп Холодов застряг на Кіпрі на півтора місяця

Парламентський комітет, в якому працює Перебийніс збирався в режимі відеоконференції. Проте нардеп був у Раді минулого тижня.

– Минулого тижня був в залі. Апарат Верховної Ради складає список осіб, з якими контактував, – зазначила Кравчук.

Коронавірус у Раді

Це далеко не перший випадок зараження Covid-19 у Верховній Раді України. Зокрема, вже перехворіли Володимир Ватрас, Руслан Горбенко, Ігор Кисельов, Олександр Лукашев, Сергій Рудик, Анна Скороход, Сергій Шахов та інші.

Крім того, коли депутат з Батьківщини Олег Мейдіч інфікувався коронавірусом, то на самоізоляцію довелося відправитися всій фракції.

Так, депутати Батьківщини не могли бути присутніми на пленарних засіданнях, поки всім не зробили тести.