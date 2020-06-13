У ЗМІ з’явилася інформація, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заразився коронавірусом, однак у прес-службі чиновника спростували цю інформацію.

Прес-секретар Ірина Золонтар зазначила, що міністр здав тест на Covid-19 після робочого поїздки у Париж. Наразі Олексій Резніков почувається добре і очікує на результати тесту.

ЗМІ повідомляють, що в Офісі президента стався спалах коронавірусу і ймовірно заразився радник президента України Руслан Демченко.

Читайте: Де була та з ким нещодавно контактувала хвора на Covid-19 Зеленська

Напередодні українська делегація у складі Олексія Резнікова, Андрія Єрмака, Руслана Демченка, Андрія Тарана, Олександра Ткаченка та Ігоря Жовкви летіла у Париж на зустріч із зовнішньополітичним радником президента Франції Емманюелем Бонном.

Нещодавно Володимир Зеленський розповідав, як сам хотів заразитися коронавірусом, щоб на своєму прикладі показати українцям, як це може бути небезпечно.

Президент заявив, що не боїться захворіти на Covid-19, однак від ідеї все таки довелося відмовитися.