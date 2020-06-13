Різке збільшення виявлених пацієнтів з Covid-19 є наслідком недотримання карантинних обмежень.

– Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина, – наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він визнав, що зараз більше людей тестують на коронавірус, однак це не є головною причиною збільшення кількості інфікованих.

Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.

За минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.

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Коронавірус в Україні

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксовано 30 506 випадків зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 753 осіб.

Усього в Україні померло 880 людей, 10 з яких за останню добу, однак 13 876 пацієнтів повністю одужали, 409 з яких за останню добу.

Уже три дні поспіль кількість нових інфікованих різко зростає. 12 червня приріст хворих на добу становив 683 особи, а 11 червня виявили 689 пацієнтів з Covid-19.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.