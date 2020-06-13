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Факти / Україна

У глави Офісу президента і міністрів, які повернулися з Парижа, Covid-19 не виявили

Українська делегація, яка напередодні повернулася із Парижа (Франція) у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

У представників Офісу президента України та членів Кабміну результати тестів були негативними – коронавірус не виявлено.

Про це повідомила прес-служба Офіса президента.

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Українська делегація 12 червня відвідала Францію з одноденним  робочим візитом. Очолив делегацію віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також до її складу увійшли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

Першим про результати тестування на Covid-19 повідомив Резніков. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  не хворий на коронавірус. Тестування на Covid-19 глави відомства показало негативний результат.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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