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Факти / Україна

У Рєзнікова не підтвердився коронавірус, тест показав негативний результат

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков не хворий на коронаврус. Тестування на Covid-19 глави відомства показало негативний результат.

– Щойно отримав результати тесту – вони негативні. Дякую всім за турботу та хвилювання. Все гаразд. До слова, результати негативні у всіх членів делегації. Та обов’язково бережіть себе, виконуйте всі запобіжні заходи та будьте здорові, – зазначив Рєзніков.

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