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Факти / Україна

Динаміка трохи спадає: в Україні за добу виявили 648 хворих на Covid-19

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 648 людей.

Загалом 889 людей померло, а 14 082 пацієнти повністю одужали.

Поширення за областями: 

  • Вінницька область — 1 393
  • Волинська область — 1 398
  • Дніпропетровська область — 998
  • Донецька область — 292
  • Житомирська область — 1 045
  • Закарпатська область — 1 632
  • Запорізька область — 527
  • Івано-Франківська область — 1 728
  • Кіровоградська область — 582
  • м. Київ — 3 904
  • Київська область — 1 995
  • Львівська область — 2 797
  • Луганська область — 56
  • Миколаївська область — 321
  • Одеська область — 1 099
  • Полтавська область — 278
  • Рівненська область — 2 341
  • Сумська область — 215
  • Тернопільська область — 1 427
  • Харківська область — 1 521
  • Херсонська область — 180
  • Хмельницька область — 556
  • Чернівецька область — 3 916
  • Черкаська область — 543
  • Чернігівська область — 410

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки – методом ІФА-тестування.

Усього захворіли 2 294 дитини та 5 494 медики. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Для порівняння, коронавірус в Україні 13 червня виявили у  30 506 осіб, а за добу зафіксували рекордний приріст – 753 нових випадки.

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