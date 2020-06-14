Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 648 людей.
Загалом 889 людей померло, а 14 082 пацієнти повністю одужали.
Поширення за областями:
- Вінницька область — 1 393
- Волинська область — 1 398
- Дніпропетровська область — 998
- Донецька область — 292
- Житомирська область — 1 045
- Закарпатська область — 1 632
- Запорізька область — 527
- Івано-Франківська область — 1 728
- Кіровоградська область — 582
- м. Київ — 3 904
- Київська область — 1 995
- Львівська область — 2 797
- Луганська область — 56
- Миколаївська область — 321
- Одеська область — 1 099
- Полтавська область — 278
- Рівненська область — 2 341
- Сумська область — 215
- Тернопільська область — 1 427
- Харківська область — 1 521
- Херсонська область — 180
- Хмельницька область — 556
- Чернівецька область — 3 916
- Черкаська область — 543
- Чернігівська область — 410
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Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки – методом ІФА-тестування.
Усього захворіли 2 294 дитини та 5 494 медики. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Для порівняння, коронавірус в Україні 13 червня виявили у 30 506 осіб, а за добу зафіксували рекордний приріст – 753 нових випадки.