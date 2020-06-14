Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 648 людей.

Загалом 889 людей померло, а 14 082 пацієнти повністю одужали.

Поширення за областями:

Вінницька область — 1 393

Волинська область — 1 398

Дніпропетровська область — 998

Донецька область — 292

Житомирська область — 1 045

Закарпатська область — 1 632

Запорізька область — 527

Івано-Франківська область — 1 728

Кіровоградська область — 582

м. Київ — 3 904

Київська область — 1 995

Львівська область — 2 797

Луганська область — 56

Миколаївська область — 321

Одеська область — 1 099

Полтавська область — 278

Рівненська область — 2 341

Сумська область — 215

Тернопільська область — 1 427

Харківська область — 1 521

Херсонська область — 180

Хмельницька область — 556

Чернівецька область — 3 916

Черкаська область — 543

Чернігівська область — 410

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Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки – методом ІФА-тестування.

Усього захворіли 2 294 дитини та 5 494 медики. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Для порівняння, коронавірус в Україні 13 червня виявили у 30 506 осіб, а за добу зафіксували рекордний приріст – 753 нових випадки.