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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Станом на 14 червня 2020 року в Україні зафіксовано 31 154 випадки зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 648 осіб.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.

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11:57 - 14 червня

За минулу добу троє українських військовослужбовців захворіли на коронавірус, загалом хворіє 171 особа.

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10:15 - 14 червня

Статистика коронавірусу свідчить про 66 нових випадків у Києві за минулу добу.

Одна людина померла. Всього від коронавірусу в столиці померли 88 людей.

Загалом у Києві вже 3 904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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09:31 - 14 червня

Станом на ранок 14 червня у Львові та на Львівщині загалом з періоду карантину підтверджено 96 летальних випадків інфікованих на коронавірус. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

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09:24 - 14 червня

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 648 людей.

Загалом 889 людей померло, а 14 082 пацієнти повністю одужали.

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17:36 - 13 червня

З 15 червня, з дня відновлення міжнародного авіасполучення в Україні, з аеропорту Бориспіль планують здійснювати 15 рейсів. Але чи будуть вони виконуватися, поки невідомо.

Компанії, які почали продаж квитків, фіксують незначний попит на них, розповіли у аеропорту Бориспіль.

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16:01 - 13 червня

ЗМІ повідомили, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус, однак у його прес-службі спростували цю інформацію. Нині аналізи Резнікова перевіряють.

Також коронавірус підозрюють у радника президента України Руслана Демченка.

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15:56 - 13 червня

У МОЗ назвали причину зростання кількості хворих на коронавірус в Україні. У профільному міністерстві пов’язують це з недотриманням українцями карантинних заходів.

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15:52 - 13 червня
В Україні з 15 червня не відчинять кінотеатри

Через погіршення епідситуації в Україні відкриття кінотеатрів поки переноситься.

Таке рішення ухвалив уряд країни. У МОЗ повідомили, що ці зміни уже погодили з представниками великих мереж кінотеатрів.

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11:17 - 13 червня

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

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11:14 - 13 червня

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