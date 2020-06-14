З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Станом на 14 червня 2020 року в Україні зафіксовано 31 154 випадки зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 648 осіб.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання поширення коронавірусу тим, що в Україні змогли “усунути черги” під час дослідження тестів.