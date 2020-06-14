Карантин в Україні: зменшення кількості хворих та правила перельотів

В Україні трохи спав показник кількості нових випадків коронавірус, а 10 областей та Київ далі не готові до послаблення карантину. Найгірша ситуація у Львівській області та Києві.

Водночас у МОЗ не бачать гострої необхідності повертатися до жорстокого карантину по всій країні.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 648 людей.

Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

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За минулу добу троє українських військовослужбовців захворіли на Covid-19. Загалом хворіє 171 особа.

За даними МОЗ, в Україні Київ та ще 10 областей не готові до послаблення карантину.

Коронавірус у Києві

Статистика коронавірусу У Києві – 66 нових хворих, одна людина померла.

Всього від коронавірусу в столиці померли 88 людей.

Загалом у Києві вже 3 904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Карантин

Кабінет Міністрів ухвалив рішення провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання не у закладах освіти, а в дистанційному режимі.

Відновлення польотів

МОЗ визначив правила перетину кордону України з 15 червня. Відомство визначать перелік країн, які увійдуть до так званої червоної та зеленої зони.

До червоної зони входитимуть країни, де кількість хворих на коронавірус на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення. Зелені країни – в’їзд ти виїзд без обмежень.

Громадяни, які прибуватимуть із ”червоних” країн, повинні пройти обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.