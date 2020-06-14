Статистика коронавірусу свідчить про 66 нових випадків у Києві за минулу добу.

Одна людина померла. Всього від коронавірусу в столиці померли 88 людей.

Загалом у Києві вже 3 904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

37 жінок віком від 24 до 80 рокiв

25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв

3 дівчинки – одній 4 роки, двом – по 11 і хлопчик, якому 9 років.

Захворіли, зокрема, 6 медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом‘янському – 11. У Голосіївському та Деснянському – по 8 випадків.

Для порівняння, коронавірус у Києві 13 червня виявили у 72 людей, а загальна кількість зросла до 3 838 пацієнтів. Одужало тоді 32 людини.