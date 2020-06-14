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Факти / Україна

Відкриття авіарейсів: країни поділять на червону та зелену зони

МОЗ визначив правила перетину кордону України у зв’язку з відновленням авіасполучення з 15 червня.

Зокрема, визначать перелік країн, які увійдуть до так званої червоної та зеленої зони.

До червоної зони входитимуть країни, де кількість хворих на коронавірус на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення.

Громадяни, які прибуватимуть із цих країн, повинні пройти обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.

Читайте: Попиту немає – Рябікін про відновлення авіасполучення в Україні

Список країн із різних зон можна буде переглянути на сайті МОЗ.

З 15 червня в усіх аеропортах України будуть відкриті пункти пропуску і контролю.

Однак у аеропорту Бориспіль працюватиме лише термінал D.

Дозволено в’їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням Covid-19.

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