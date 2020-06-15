Камери відеофіксації порушень ПДР зафіксували автомобіль, який за добу 12 разів перевищив швидкість.

Таке зухвальство дозволив собі водій автомобіля Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339***.

За добу камери зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, але знайшовся водій, який розігнав свій Mercedes до швидкості 217 км/год, а власник Audi їхав зі швидкістю 206 км/год на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський, попри те, що там дозволена швидкість – 110 км/год.

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Фіксація порушень ПДР

У Києві та області з 1 червня запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Було встановлено 50 камер відеонагляду. Після успішного тестування камери планують встановити у всіх регіонах України.

Штраф за перевищення швидкості в Україні нині:

на 20 км/год – 255 грн;

понад 50 км/год – 510 грн.

Якщо оплатити штраф упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то його сума зменшується на 50%.

В Україні допустиме перевищення швидкості складає +10 км/год.