PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро дорожчають: курс валют на 15 червня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 15 червня НБУ встановив курс 26,73 грн/1$ – порівняно із вихідними 13-14 червня вартість дещо зросла.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 15 червня, зафіксувалося на 30,21 грн/1€.

Читайте: Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ

Курс валют в Україні від НБУ на 15.06:

  • $1 – 26,75 грн;
  • €1 – 29,96 грн;
  • 1 польський злотий – 6,79 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

Тим часом МВФ затвердив програму кредитування України Stand-by. Згідно з умовами програми, протягом 18 місяців наша держава отримає $5 млрд.

Кредитна програма Stand-by була затверджена замість програми EFF, на що вплинула коронавірусна криза у світі. Як вважають кредитори, Україна зможе виконати нові умови, зосередившись на стабілізації економіки всередині країни.

Окрім коштів МВФ, у червні Україна очікує ще на $3 млрд від ЄС і Світового банку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка