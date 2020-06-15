Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 15 червня НБУ встановив курс 26,73 грн/1$ – порівняно із вихідними 13-14 червня вартість дещо зросла.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 15 червня, зафіксувалося на 30,21 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 15.06:

$1 – 26,75 грн;

€1 – 29,96 грн;

1 польський злотий – 6,79 грн;

10 російських рублів – 3,84 грн.

Тим часом МВФ затвердив програму кредитування України Stand-by. Згідно з умовами програми, протягом 18 місяців наша держава отримає $5 млрд.

Кредитна програма Stand-by була затверджена замість програми EFF, на що вплинула коронавірусна криза у світі. Як вважають кредитори, Україна зможе виконати нові умови, зосередившись на стабілізації економіки всередині країни.

Окрім коштів МВФ, у червні Україна очікує ще на $3 млрд від ЄС і Світового банку.