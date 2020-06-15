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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Станом на 15 червня 2020 року в Україні зафіксовано 31 810 випадків зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 656 осіб.

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10:16 - 15 червня

За минулу добу у Львівській області зафіксували 136 нових випадків зараження коронавірусом.

Уже п’ятий день поспіль в області виявляють понад 100 нових хворих на Covid-19.

Загалом у регіоні заразилися 2 933 осіб, 96 померли, 632 – одужали.

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09:19 - 15 червня

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09:07 - 15 червня

На Буковині за добу зареєстрували 43 випадки зараження Covid-19.

Станом на 15 червня коронавірусну інфекцію виявили у 3 964 осіб.

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08:32 - 15 червня

Протягом 14 червня у Донецькій області підтвердили 42 нових випадки зараження коронавірусом.

Нині на підконтрольній уряду частині Донецької області загалом підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6.

Майже 20% хворих на Covid-19 – медпрацівники (64 особи).

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22:19 - 14 червня

У Чернівецькій області 14 червня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 964 особи.

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21:01 - 14 червня

МОЗ визначив правила перетину кордону України у зв’язку з відновленням авіасполучення з 15 червня.

Зокрема, визначать перелік країн, які увійдуть до так званої червоної та зеленої зони.

До червоної зони входитимуть країни, де кількість хворих на коронавірус на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення.

Громадяни, які прибуватимуть із цих країн, повинні пройти обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.

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19:22 - 14 червня

Станом на вечір неділі 14 червня у Рівненській області зареєстровано 56 нових випадків захворювання на Covid-19.

Вік хворих від 4 до 73 років. Загалом в області 2 448 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Всього зареєстровано 47 летальних випадків. Подолали хворобу 1 303 жителі, сьогодні одужали 29 людей.

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14:14 - 14 червня

У Київській області підтвердили 1 995 випадків захворювання на коронавірус. За добу зафіксували 34 нових випадки.

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13:24 - 14 червня

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 47 нових випадків коронавірусу.

Загалом в області вже 3 921 випадок, 1 235 пацієнтів одужало, а 164 людини померли.

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12:39 - 14 червня

Аналіз епідемічної ситуації станом на 14 червня 2020 року в регіонах: 

/ 2 фотографии

 

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