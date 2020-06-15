Карантин в Україні: що відбувається 15 червня (КАРТА)

В Україні не йде на спад добовий приріст хворих на коронавірус. З 11 червня в країні почали фіксувати близько 700 нових випадків Covid-19, і станом на 15 червня ця тривожна тенденція зберігається.

Водночас в країні продовжують послаблювати карантин – з понеділка уряд дозволив відновити авіасполучення.

15 червня в Україні 31 810 людей хворіють на коронавірус, за добу – 656 нових випадків.

Лідерами за кількістю хворих продовжують бути Чернівецька (3 959 випадків), Львівська (2 933 випадки) та Рівненська (2 369 випадків) області.

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А ось серед міст пальму першості традиційно тримає Київ: 3 956 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, за добу – 53 нових.

– Захворіли 21 жінка віком від 36 до 76 років, троє дівчат 4, 5, 6 років, 27 чоловіків віком від 20 до 87 років та двоє хлопчиків 5 і 9 років, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків коронавірусу у Дарницькому (712 випадків) та Печерському (481 випадок) районах столиці.

Також під час брифінгу Віталій Кличко повідомив, що у Києві директор школи продовжила ходити на роботу після позитивного тесту на коронавірус . Жінці загрожує кримінальна відповідальність.

Тим часом з 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. З понеділка почав працювати термінал D аеропорту Бориспіль. Українці можуть полетіти до Албанії, Великої Британії, Туреччини, США.

Хоча попит на квитки поки незначний.

Крім того, у МОЗ повідомили, що громадяни, які повертаються з Польщі громадяни не будуть в обов’язковому порядку перебувати на самоізоляції.

– Польща належить до країн, які знаходяться в зеленій зоні. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За час пандемії в Україні від коронавірусу помер 901 пацієнт, за останню добу – 12 осіб. А ось одужали 14 253 людини, за останню добу – 171.