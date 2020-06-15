Досвід країн Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, які ввели загальнообов’язкове накопичення пенсій, або, іншими словами, приватизацію пенсій, був невдалим. Про це 24 каналу заявив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук.

Станом на 2018 рік, 18 країн з 30 скасували приватизацію пенсійної системи.

Ні тодішні, ні майбутні пенсіонери декларованої користі від запровадження другого рівня не отримали. Всі фінансові ризики були перенесені з держави на окремих людей. Водночас основну вигоду отримав фінансовий сектор.

Експерт розповів, що рівень охоплення цими пенсіями не збільшився: він залишався на тому ж рівні або навіть зменшився. При цьому розмір пенсійних виплат скоротився, збільшилася як гендерна нерівність, так і нерівність у доходах.

Високі адміністративні витрати самих пенсійних фондів виявилися незрівнянно вище адміністративних витрат державного пенсійного фонду. А застраховані особи, які хотіли перейти з одного приватного фонду в інший, повинні були нести непомірні витрати.

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Сергій Савчук вважає, що немає підстав очікувати, що введення другого рівня в Україні принесе інший, кращий результат. Тим часом всі ті негативні наслідки, з якими зіткнулися зазначені країни, можуть стати реальністю і для нашої країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабінет міністрів поставив перед собою ціль – запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року.

Джерело: 24 Канал