Київ на вечір 15 червня скували 7-бальні затори. Вже традиційно рух зупинився у центральних районах столиці.

Зокрема, стоять проспект Перемоги, вулиця Саксаганського, Жилянська, Набережно-Лугова, бульвар Лесі Українки та бульвар Дружби народів, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська.

Зупинився рух на мостах і проспектах. Стоять проспект Степана Бендери, де тривають ремонтні роботи, і проспект Героїв Сталінграда через ДТП. Частково ускладнений рух на Дарницькому і Південному мостах.

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Зупинилися в заторах вулиця Лаврська, Саперно-Слобідська, Січових Стрільців, Михайлівська, Набережно-Хрещатицька.

Традиційні затори утворилися і на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Щоб зменшити кількість аварій та кількість випадків перевищень швидкості, на початку червня в Києві встановили камери, які фіксують порушення ПДР.

За перевищення швидкості водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою. Цифри залежатимуть від того, наскільки перевищена швидкість. Якщо на 20 км/год, тоді 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.