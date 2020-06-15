Мінсоцполітики розробило проект ратифікації Стамбульської конвенції із застереженнями

Міністерство соціальної політики України розробило законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства у новій редакції.

У ньому йдеться, що Україна залишає за собою право не застосовувати окремі положення Конвенції і не змінювати своє законодавство щодо інститутів шлюбу та усиновлення.

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– Насильство щодо жінок є порушенням прав людини, а також однією з форм дискримінації. Прояви домашнього насильства є загрозою для сімей та сімейних цінностей. Мінсоцполітики розробило новий законопроект, у якому Україна залишає за собою право не застосовувати окремі положення Конвенції і не змінювати своє законодавство щодо інститутів шлюбу та усиновлення, – заявила міністр Марина Лазебна.

Також вона повідомила, що міністерство запропонувало компроміс, враховуючи інтереси україського суспільства.

У травні 2019 року керівники 24 дипломатичних місій закликали Україну повністю імплементувати Національну стратегію з прав людини і відповідний план дій, ратифікувати Стамбульську конвенцію і зробити інші необхідні кроки для забезпечення здійснення всебічних антидискримінаційних заходів.

У листопаді 2016 року законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції було внесено п’ятим президентом України Петром Порошенко. Через те, що парламент не ухвалив цей проект закону за основу у першому читанні і через припинення каденції повноважень президента законопроект був знятий з розгляду у травні 2019 року.

У червні 2019 року в Офісі заявили, що шостий президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради відповідний закон.

У травні 2020 року представники ООН закликали Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи Про запобігання та протидію насильства по відношенню до жінок і боротьбі з цими явищами (Стамбульська конвенція).