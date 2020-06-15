Давид Шатірішвілі - голова Деснянської РДА помер від хвороби

14 червня помер голова Деснянської райдержадміністрації Києва 33-річний Давид Шатірішвілі.

Він довгий час боровся з хворобою. Останні два тижні відчував себе все гірше.

– На 14 червня планувався його виліт за кордон на лікування. Але не встигли, – каже товариш Шатірішвілі.

Ускладнення його захворювання викликане ”якимось штамом” вірусу, але про що саме йдеться – невідомо.

У Деснянській РДА підтвердили Фактам ICTV трагічну смерть Шатірішвілі, але відмовились говорити быльше.

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Про смерть чиновника також написав народний депутат від Слуги народу Богдан Яременко.

– Причина – хвороба. Смерть молодої людини у розквіті сил – біда, яку важко осмислити, – написав Яременко.

Штірішвілі очолив РДА у травні

Давиду Шатірішвілі 33 роки. Він очолив районну адміністрацію 18 травня після розпорядження президента Володимира Зеленського №322/2020. Був головою адміністрації менше місяця.

До призначення нового голови, його обов’язки виконуватиме перший заступник Ірина Олексієнко.

Як стверджують журналісти, Давида Шатірішвілі на пост голови Деснянської РДА пролобіював керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який планував згодом призначити його на пост першого заступника голови Київської міськдержадміністрації після звільнення Миколи Поворозника.

Але міський голова Києва Віталій Кличко призначив на посаду Поворозник свого першого заступника голови Валентина Мондрієвського.

Джерело: Киеввласть, Богдан Яременко

Фото: Деснянська РДА