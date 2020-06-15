До постанови Кабміну, яка регламентує дотримання громадянами України карантинних заходів, внесуть зміни і визначать умови посилення обмежень у регіонах країни.

Про це на традиційній нараді з боротьби з коронавірусом заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Зміни визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими, – зазначив Максим Степанов.

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Цей механізм дозволить регулювати ситуацію, коли у тій чи іншій області країни спостерігатиметься погіршення епідситуації, додав міністр.

З 11 червня в Україні фіксується погіршення епідситуації, в країні збільшився добовий приріст хворих порівняно з початком літа.

У МОЗ це пояснили тим, що українці припинили дотримуватися правил карантину.

Крім того, останнім часом українців стали частіше тестувати на вірус, але збільшення кількості тестів не є головною причиною зростання показників.