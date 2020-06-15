PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Посилення карантину в областях: до постанови Кабміну внесуть зміни

До постанови Кабміну, яка регламентує дотримання громадянами України карантинних заходів, внесуть зміни і визначать умови посилення обмежень у регіонах країни.

Про це на традиційній нараді з боротьби з коронавірусом заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Зміни визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Самоізоляція після повернення з Польщі більше не обов’язкова – Степанов

Цей механізм дозволить регулювати ситуацію, коли у тій чи іншій області країни спостерігатиметься погіршення епідситуації, додав міністр.

З 11 червня в Україні фіксується погіршення епідситуації, в країні збільшився добовий приріст хворих порівняно з початком літа.

У МОЗ це пояснили тим, що українці припинили дотримуватися правил карантину.

Крім того, останнім часом українців стали частіше тестувати на вірус, але збільшення кількості тестів не є головною причиною зростання показників.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка