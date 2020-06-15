Карантин в Україні до 22 червня: що потрібно знати про правила про послаблення

В Україні Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин, який триватиме з 22 травня до 22 червня. Він передбачає послаблення загальнонаціональних обмежувальних заходів.
Тепер вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.
Відповідно до постанови уряду №392, з 22 травня дозволили:
- проводити спортивні заходи до 50 учасників без глядачів;
- відновити роботу релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);
- запрацювати готелям (без ресторанів);
- відновити роботу наземного транспорту міського та міжнародного значення.
Також з 25 травня запрацювало метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
З 1 червня запрацювали:
- фітнес-центри;
- спортзали;
- заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);
- залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);
- міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.
Ще один етап послаблення карантину запланований на 10 червня. Тоді планують відновити роботу:
- закладів харчування, зокрема дозволять приймати гостей у залах;
- закладів культури;
- культурних заходів (не більше 1 особи на 5 м²);
- закладів, які надають приміщення для роботи (коворкінги).
З 15 червня відкриються аеропорти.
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Однак, попри послаблення, забороняється:
- самовільно залишати місця обсервації;
- проведення масових заходів більше 10 осіб;
- перебування у громадських закладах без засобі захисту;
- театри, кінотеатри та інші культурні місця;
- перебування на столиком ресторану більше 4 осіб.
Крім того, кожен громадянин повинен мати при собі документи, які посвідчують особу; носити захисну маску; дотримуватися соціальної дистанції; дезінфікувати руки.
Які покарання за порушення правил карантину
Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).
Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.
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