Пробне ЗНО онлайн відкладається. Наплив учасників перевантажив сервери

Пробне зовнішнє незалежне тестування перевантажило сайти українського та регіональних Центрів оцінювання якості освіти.

Станом на 13.30 вони не доступні через відвідувачів, які намагаються пройти пробне ЗНО онлайн з української мови та літератури.

– Щойно кількість відвідувачів зменшиться – сайти відновлять свою роботу, – заявили у Центрі оцінювання якості освіти.

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Як пройти пробне ЗНО 2020 онлайн

У Центрі радять завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18.00 19 червня.

Якщо не вдається зайти в особисті кабінети учасників пробного ЗНО, зошит можна буде завантажити і скористатися сервісом визначення результатів на сайті Центру оцінювання якості освіти.

Повернуть гроші за пробне ЗНО

Пробне не є безплатним – за тестування з одного предмету потрібно заплатити від 138 до 150 грн залежно від регіону.

Президент Володимир Зеленський, дав доручення повернути гроші, тим хто не зміг пройти тестове ЗНО 2020 онлайн.

Детальну інформацію щодо повернення коштів учасникам розмістять на сайтах МОН та Центру оцінювання якості освіти після офіційного погодження.

Скасував пробне ЗНО Кабмін 13 червня. Все через погіршення показників кількості випадків коронавірусу в Україні.

Джерело: УЦОЯО