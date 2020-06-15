Стерненка суд відправив під домашній арешт

Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка.

Наступні 60 днів він проведе під цілодобовим домашнім арештом.

За матеріалами справи, Сергія Стерненка звинувачують в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

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Зокрема, суд критично сприйняв аргументи сторони захисту щодо того, наскільки правомірним було вбивство одного із нападників та чи було це самозахистом з боку активіста.

Сергій Стерненко уже прокоментував таке рішення суду у своєму Facebook. За його словами, дотримуватися домашнього арешту в такому вигляді, як він подається в документах, просто неможливо.

– Домашній арешт за адресою прописки — у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають що я мешкаю в Києві! – написав активіст.

Справа Стерненка

Сергій Стерненко – активіст, у 2014-2017 роках очолював Правий сектор на Одещині. Наразі є керівником громадської організації Небайдужі.

Неодноразово зазнавав нападів з боку невідомих осіб: лише за першу половину 2018 року на активіста нападали тричі.

До матеріалів справи потрапив третій напад, який відбувся 24 травня. На Стерненка накинулося двоє чоловіків, після чого він отримав серйозний забій голови та пошкодив руку. Один із нападників не встиг втекти і загинув внаслідок ножового поранення у живіт.

Стерненко запевняє, що діяв у рамках права на самозахист, однак результати експертизи, які з’явилися у доступі деяких політиків та громадських діячів, доводять, що активіст гнався за своїм нападником, коли той вже не загрожував його життю.

Фото: Сергій Стерненко