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Факти / Україна

Стерненку продовжують обирати запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Запобіжний захід активісту Сергію Стерненку Шевченківський районний суд Києва продовжує обирати 15 червня.

12 червня було заслухано свідчення народних депутатів Верховної Ради, яких викликав захист Стерненка. На цьому ж засіданні суд відмовив адвокатам активіста у відводі прокурора Миколи Бозовуляка і судді Володимира Бугіля. Після цього в засіданні було оголошено перерву.

Вранці 15 червня під будівлю суду привезли представників поліції та Нацгвардії. 12 червня під час обрання запобіжного заходу Стерненку двічі впродовж дня відбулися сутички.

Читайте: Справа Стерненка: активісти влаштували сутички з поліцією під будівлею суду

Сьогодні усіх прихильників активіста на вході у двір суду обшукували правоохоронці.

  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
Стерненку продовжують обирати запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 6 фотографий

 

Трансляція розгляду запобіжного заходу Стерненку:

Справа Стерненка

Колишній лідер одеського осередку Правого сектора Стерненко пережив три напади на себе у 2018 році.

Під час останнього нападу активіст смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий нападник Андрій Ісайкул втік із України.

Підсудний стверджує, що смерть Кузнецова настала внаслідок самозахисту, однак 11 червня Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві.

Стерненка підозрюють у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 ККУ (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
  • Стерненку продовжують обирати запобіжний захід ТРАНСЛЯЦІЯ
Стерненку продовжують обирати запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

Фото: Факти ICTV

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