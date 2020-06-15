Запобіжний захід активісту Сергію Стерненку Шевченківський районний суд Києва продовжує обирати 15 червня.

12 червня було заслухано свідчення народних депутатів Верховної Ради, яких викликав захист Стерненка. На цьому ж засіданні суд відмовив адвокатам активіста у відводі прокурора Миколи Бозовуляка і судді Володимира Бугіля. Після цього в засіданні було оголошено перерву.

Вранці 15 червня під будівлю суду привезли представників поліції та Нацгвардії. 12 червня під час обрання запобіжного заходу Стерненку двічі впродовж дня відбулися сутички.

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Сьогодні усіх прихильників активіста на вході у двір суду обшукували правоохоронці.























Стерненку продовжують обирати запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 6 фотографий

Трансляція розгляду запобіжного заходу Стерненку:

Справа Стерненка

Колишній лідер одеського осередку Правого сектора Стерненко пережив три напади на себе у 2018 році.

Під час останнього нападу активіст смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий нападник Андрій Ісайкул втік із України.

Підсудний стверджує, що смерть Кузнецова настала внаслідок самозахисту, однак 11 червня Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві.

Стерненка підозрюють у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 ККУ (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).















Стерненку продовжують обирати запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

Фото: Факти ICTV