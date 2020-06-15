У Києві 53 нових випадки коронавірусу та рекорд з кількості тестів ПЛР

У Києві 15 червня статистика коронавірусу збільшилась на 53 нових випадків.

За минулу добу померло двоє людей. Загалом у Києві вже 3 956 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли троє медиків, заявив міський голова Віталій Кличко.

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Захворіли:

21 жінка віком від 36 до 76 років;

3 дівчат віком 4, 5, 6 років;

27 чоловіків віком від 20 до 87 років;

2 хлопчиків віком 5 і 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували п’ять пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 12. У Солом’янському – 9. Та в Деснянському і Дарницькому районах – по 7 випадків.

ПЛР-тести у Києві

У столиці роблять 85 ПЛР-тестів на 100 тис. населення. Це найбільший показник в Україні.

– Зі всіх зроблених тестів на виявлення коронавірусу трохи більше 5% виявляються позитивними. Загалом же тим, хто захворів, роблять два тести. Перший – для виявлення хвороби, і другий – коли людина клінічно одужала, – пояснив Кличко.

Для порівняння, коронавірус у Києві 14 червня виявили у 66 людей.

Коронавірус в Україні

Усього в Україні 31 810 випадків коронавірусу. За останню добу Covid-19 виявили у 656 осіб.

Три факти про коронавірус 15 червня:

Вилікувалися – 14 253 особи;

померла 901 особа:

на апаратах ШВЛ 318 пацієнтів.

Станом на ранок 15 червня надійшло 753 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 таких повідомлень.