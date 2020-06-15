У Сваляві пошкодили меморіал біля Стіни плачу – Кулеба заявляє про провокацію

Невідомі пошкодили експозицію на задній частині Стіни плачу у Свалявському меморіальному парку на Закарпатті.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає це спробою дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області.

– Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною, – написав Кулеба на сторінці у Facebook.

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Інцидент вже розслідують правоохоронці.

– Переконаний, винних обов’язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського будинку в Ужгороді. Попри всі словесні та фізичні провокації, вірю, що Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання. Не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін, – зазначив міністр.

Кулеба наголосив, працюватиме над цим із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Стіна плачу у Сваляві

На панно трьома мовами (українською, угорською і німецькою. – Ред.) описані репресії 1944 року проти жителів регіону.

Радянська влада тут створила концентраційний табір, куди інтернували 12 тис. угорців, німців, українців, поляків та румунів Закарпаття.

Фейки про угорський район на Закарпатті

Україна не робитиме національних районів на Закарпатті. Створення Берегівського району, в рамках реформи децентралізації, не пов’язане з переговорами між Україною і Угорщиною.

Міністр Дмитро Кулеба розвінчав три фейки про Берегівський район.

1 червня Верховна Рада України оприлюднила проект постанови, якою планується внести зміни у структуру районів України. На Закарпатті пропонують створити п’ять районів. Серед них Берегівський район, який збере території компактного проживання угорців.

Джерело: Дмитро Кулеба