14 червня в Одеській області померла спортсменка Катерина Катющева, яка отримала тепловий удар під час ультрамарафону Ультра-Трейл Куяльник.

Про це повідомив прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

За його словами, дівчина померла від інсульту.

– Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке вісім годин без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів, – написав він.

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13 червня в Одеській області пройшли спортивні змагання Ультра-Трейл Куяльник. Під час ультрамарафону зникла Катерина Катющева.

Про зникнення повідомила спортсменка, яка бігла за нею, але не побачила Катющеву на фініші.

Дівчину шукали сотні волонтерів, учасників ультрамарафону, поліцейські та кінологи. Катющеву знайшли через вісім годин завдяки сигналу мобільного телефону.

Спортсменка перебувала у важкому стані і була госпіталізована. Їй зробили МРТ і кардіограму, ввели глюкозу і перевели в реанімацію. Після її стан оцінили, як стабільний, але ввечері 14 червня їй стало погано і дівчина померла.

Катерина Катющева – майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України з добового бігу з результатом 201 км, багаторазова учасниця ультрамарафонів на 50-100 км, переможниця змагань Залізна людина 2019 серед жінок і друге місце в абсолюті.

Фото: Ігорь Мишко