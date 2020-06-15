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Факти / Україна / Суспільство

В Україні за добу зафіксували 656 нових випадків коронавірусу

Станом на 15 червня 2020 року в Україні зафіксували 31 810 випадків коронавірусу. За останню добу інфекцію виявили у 656 осіб.

Вилікувалися від коронавірусу 14 253 особи. За останню добу одужала 171 людина. Від ускладнень, викликаних Covid-19, помер 901 пацієнт. За останню добу – 12 летальних випадків.

Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення коронавірусу областями:

  • Вінницька область – 1 423 випадки;
  • Волинська область – 1 338 випадків;
  • Дніпропетровська область – 998 випадків;
  • Донецька область – 334 випадки;
  • Житомирська область – 1 087 випадків;
  • Закарпатська область – 1 680 випадків;
  • Запорізька область – 529 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1 766 випадків;
  • Кіровоградська область – 586 випадків;
  • м. Київ – 3 957 випадків;
  • Київська область – 2 024 випадки;
  • Львівська область – 2 933 випадки;
  • Луганська область – 57 випадків;
  • Миколаївська область – 321 випадок;
  • Одеська область – 1 117 випадків;
  • Полтавська область – 278 випадків;
  • Рівненська область – 2 369 випадків;
  • Сумська область – 227 випадків;
  • Тернопільська область – 1 467 випадків;
  • Харківська область – 1 542 випадки;
  • Херсонська область – 183 випадки;
  • Хмельницька область – 559 випадків;
  • Чернівецька область – 3 959 випадків;
  • Черкаська область – 552 випадки;
  • Чернігівська область – 424 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

коронавірус 15 червня

На коронавірус захворіли 2 350 дітей та 5 537 медиків. Госпіталізації потребували 9 043 осіб. До апарату ШВЛ підключення потребували 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Станом на ранок 15 червня в Центр надійшло 753 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на Covid-19.

14 червня в Україні було зафіксовано 31 154 випадки коронавірусу. За добу було 648 нових випадків. Всього 889 осіб померли, а 14 082 пацієнта повністю одужали.

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