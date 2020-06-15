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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вона зросте точно не на 500 грн – Лазебна про підвищення мінімальної зарплати

Мінімальна зарплата зросте більш ніж на 500 грн у другому півріччі 2020 року.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно, – сказала вона.

За її словами, зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на Україну.

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Станом на 15 червня мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць. Останнє підвищення відбулося в січні 2020 року. Тоді зарплату підняли на 13% – 550 грн.

Також з 1 січня зріс прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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