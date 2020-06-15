Ранкове пленарне засідання Верховної Ради 16 червня традиційно розпочнеться о 10.00 і триватиме дві години. Потім будуть брифінги представників фракцій та нардепів, а на 16.00 заплановано вечірнє засідання.

Передусім народні обранці планують внести до порядку денного законопроект Про народовладдя через всеукраїнський референдум та документ, яким пропонується продовжити до 1 січня 2021 року дію закону щодо лікування коронавірусної хвороби.

У другому читанні парламент розгляне зміни до Господарського кодексу, які стосуються недопущення нарахування штрафів за кредитами у період дії карантину, а також законопроект щодо держпідтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

У першому – зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу, проект закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон, а також про електронні комунікації.

Нардепи також розглянуть вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів, якщо проголосують за внесення цього питання до порядку денного.

Порядок денний Ради 16.06.2020

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Під час Погоджувальної ради 15 червня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що поточного пленарного тижня Верховна Рада, орієнтовно, у четвер, 18 червня, розгляне законопроект №3612 Про народовладдя через всеукраїнський референдум, визначений президентом як невідкладний.

Серед інших документів він назвав законопроект про допомогу креативним індустріям (№3377), кадрові питання та ухвалення доопрацьованої програми Кабміну.

Програму дій уряд подав ще у квітні, але до сесійної зали вона не потрапила – профільні комітети відправили документ на доопрацювання. Друга спроба – 4 червня – теж була невдалою.