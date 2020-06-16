16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів.

Також високий добовий приріст фіксується у Рівненській та Волинській областях – 104 та 61 відповідно.

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За добу в Україні було проведено 16 486 тестів на коронавірус. З них 9 486 методом ПЛР і 7 097 методом ІФА.

Всього проведених досліджень методом ПЛР – 507 251, методом ІФА — 89 358.

Госпіталізації потребували 9 215 осіб, 319 пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ. На амбулаторному лікуванні – 23 261 хворий.

Загалом коронавірусом захворіли 2 402 дитини та 5 600 медиків.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70 + років – 9%

Поширення областями:

Вінницька область — 1 455 випадків;

Волинська область — 1 499 випадків;

Дніпропетровська область — 1 004 випадки;

Донецька область — 338 випадків;

Житомирська область — 1 101 випадок;

Закарпатська область — 1 726 випадків;

Запорізька область — 531 випадок;

Івано-Франківська область — 1 809 випадків;

Кіровоградська область — 590 випадків;

м. Київ — 3 985 випадків;

Київська область — 2 049 випадків;

Львівська область — 3 072 випадки;

Луганська область — 60 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1 133 випадки;

Полтавська область — 279 випадків;

Рівненська область — 2 473 випадки;

Сумська область — 228 випадків;

Тернопільська область — 1 483 випадки;

Харківська область — 1 595 випадків;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 560 випадків;

Чернівецька область — 4 013 випадків;

Черкаська область — 562 випадки;

Чернігівська область — 427 випадків.

Найбільше дотримуються самоізоляції у Львові – 42,14%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ — 39,89% та Чернівці – 38,27%. Також до п’ятірки входять Київ — 36,23% і Луцьк – 34,88%.

Станом на 15 червня коронавірус в Україні виявили у 31 810 осіб.

За добу приріст склав 656 пацієнтів і 12 смертей. 171 особа перемогла коронавірус.