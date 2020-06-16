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Факти / Україна

666 за добу: захворюваність на Covid-19 в Україні тримається на високому рівні

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів.

Також високий добовий приріст фіксується у Рівненській та Волинській областях – 104 та 61 відповідно.

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За добу в Україні було проведено 16 486 тестів на коронавірус. З них 9 486 методом ПЛР і 7 097 методом ІФА.

Всього проведених досліджень методом ПЛР – 507 251, методом ІФА — 89 358.

Госпіталізації потребували 9 215 осіб, 319 пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ. На амбулаторному лікуванні – 23 261 хворий.

Загалом коронавірусом захворіли 2 402 дитини та 5 600 медиків.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70 + років – 9%

Поширення областями:

  • Вінницька область — 1 455 випадків;
  • Волинська область — 1 499 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 004 випадки;
  • Донецька область — 338 випадків;
  • Житомирська область — 1 101 випадок;
  • Закарпатська область — 1 726 випадків;
  • Запорізька область — 531 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1 809 випадків;
  • Кіровоградська область — 590 випадків;
  • м. Київ — 3 985 випадків;
  • Київська область — 2 049 випадків;
  • Львівська область — 3 072 випадки;
  • Луганська область — 60 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1 133 випадки;
  • Полтавська область — 279 випадків;
  • Рівненська область — 2 473 випадки;
  • Сумська область — 228 випадків;
  • Тернопільська область — 1 483 випадки;
  • Харківська область — 1 595 випадків;
  • Херсонська область — 183 випадки;
  • Хмельницька область — 560 випадків;
  • Чернівецька область — 4 013 випадків;
  • Черкаська область — 562 випадки;
  • Чернігівська область — 427 випадків.

Найбільше дотримуються самоізоляції у Львові – 42,14%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ — 39,89% та Чернівці – 38,27%. Також до п’ятірки входять Київ — 36,23% і Луцьк – 34,88%.

Станом на 15 червня коронавірус в Україні виявили у 31 810 осіб.

За добу приріст склав 656 пацієнтів і 12 смертей. 171 особа перемогла коронавірус.

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